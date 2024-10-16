Спустя полтора года. Дели Алли может вернуться в футбол

Дели Алли спустя полтора года может вернуться в футбол. Игроком заинтересовался французский "Лилль".

Последним клубом игрока был турецкий "Бешикташ" в сезоне 2022/23, в котором игрок состоял в аренде. Тогда футболист получил травму и перенёс операцию в марте того же года. Больше он на поле не выходил.

Дели Алли 28 лет. Большинство игр полузащитник сыграл за "Тоттенхэм" и даже помог команде выйти в финал Лиги Чемпионов сезона 2018/19, отдав два ассиста на Лукаса Моуру в ответном матче против "Аякса".

Также в карьере игрока были "Милтон Кинс Донс", "Бешикташ" и "Эвертон".