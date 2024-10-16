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Защитник Ливерпуля стал приоритетной трансферной целью Реал Мадрида

Англия
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Кроме него в списке ещё три варианта

Защитник Ливерпуля стал приоритетной трансферной целью Реал Мадрида

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд стал приоритетной трансферной целью мадридского "Реала".

Некоторые источники, которые в курсе трансферных планов "Реала" говорят, что переход Трента возможен только в случае истечения контракта с "Ливерпулем".

Несколько источников, хорошо знакомых с текущими планами "Мадрида" по набору игроков , сообщили, что это те игроки, которых клуб рассматривает для усиления на этой позиции. Александр-Арнольд является предпочтительным вариантом, но он возможен только в том случае, если его контракт с "Ливерпулем" истечёт, - сообщил The Athletic.

По информации сайта, испанский клуб также рассматривает другие варианты правого защитника, в том числе 25-летнего игрока сборной Испании Педро Порро из "Тоттенхэма", 23-летнего Джереми Фримпонга из "Байера" и сборной Нидерландов, а также 21-летнего игрока молодёжной сборной Испании Хуанлу из "Севильи".

Переговоры о продлении контракта игрока с "Ливерпулем" продолжаются. Действующий контракт игрока с клубом заканчивается в июне 2025 года.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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