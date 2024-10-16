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Тренер Челси: Палмер похож на ребенка
Мареска высказался о своем подопечном
Getty Images
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о талантливом полузащитнике команды - Коуле Палмере.
"Коул похож на ребенка, он всегда хочет получить мяч, играть и радоваться... он такой счастливый. Вы можете видеть на тренировках, что он всегда один из первых у мяча", - сказал специалист.
Палмер в текущем сезоне сыграл 9 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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