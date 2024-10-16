Тренер Челси: Палмер похож на ребенка

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о талантливом полузащитнике команды - Коуле Палмере.

"Коул похож на ребенка, он всегда хочет получить мяч, играть и радоваться... он такой счастливый. Вы можете видеть на тренировках, что он всегда один из первых у мяча", - сказал специалист.