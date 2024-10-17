Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывшие нападающие сборной Англии считают, что Футбольная ассоциация подписала Тухеля из-за давления Манчестер Юнайтед
Тен Хаг под давлением в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшие нападающие сборной Англии Алан Ширер и Гари Линекер считают, что Футбольная ассоциация Англии (The FA) назначила тренером Тухеля из-за ситуации в "Манчестер Юнайтед".
По словам Ширера, Футбольная ассоциация была вынуждена действовать быстро, чтобы не отдать Тухеля в "Манчестер Юнайтед".
Они [Футбольная ассоциация] посмотрели на Томаса Тухеля и решили, что у него есть реальный шанс вскоре получить работу в "Манчестер Юнайтед. Вот она, возможность. Если они не будут действовать быстро, то не получат одного из выдающихся кандидатов на должность в сборной Англии, — сказал Ширер в подкасте The Rest Is Football.
Гари Линекер поддержал соведущего во мнении.
Нам известно, что "Манчестер Юнайтед" летом хотели подписать Тухеля, но этого не произошло, так что, возможно, они снова задумались, а Футбольная ассоциация подумала: "Мы не хотим упускать из-за Манчестер Юнайтед", и, возможно, это подтолкнуло их, — сказал Линекер.
Томас Тухель 16 октября стал новым главным тренером сборной Англии.
Популярное сейчас
- Месси объявил свое решение по участию на следующем чемпионате мира
- Черный день для Англии, – Daily Mail о назначении Тухеля
- "Катастрофа". Довбик увидел свое лицо в EA FC 2025. ФОТО
- Тренер Ливерпуля собрал сборную лучших игроков Лиги Чемпионов за всё время. Кого выбрал?
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции