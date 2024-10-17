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Черный день для Англии, – Daily Mail о назначении Тухеля
Далеко не все на Туманном Альбионе положительно отреагировали на новость
Getty Images/Global Images Ukraine
Назначение Томаса Тухеля главным тренером национальной сборной Англии раскололо общественное мнение. Многие выражали свое недовольство даже в крупных СМИ. Утром 16 октября материалы в ведущих изданиях отличались неоднозначными заголовками.
Daily Mail вызвала мрачное настроение своим заголовком "Черный день для Англии", заявив, что английский футбол стал посмешищем в мире. Тем временем Daily Mirror подошло под другой точкой зрения, назвав Тухеля "новым кайзером" (немецкий титул монарха – прим. авт.).
Контракт Тухеля с Футбольной ассоциацией Англии начинается 1 января 2025 года и рассчитан на 18 месяцев. До этого временным главным тренером будет Ли Карсли. Когда Тухель примет новую роль, Карсли вернется на должность главного тренера молодежной команды U-21.
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