Экс-игрок Норвича и Ноттингема тайно снимал сексуальные контакты со своими партнерами

Южнокорейский нападающий Хван Ый Джо лишь в прошлом месяце перешел из английского "Ноттингем Форест" в турецкий "Аланьяспор". Однако, на днях стало известно о скандальном случае с участием 32-летнего игрока.

Как сообщает BBC, Хван Ый Джо тайно снимал сексуальные контакты со своими партнерами. Видео стали известны после того, как невестка футболиста опубликовала их в социальных сетях в июне прошлого года, пытаясь шантажировать его. В сентябре она была приговорена к трем годам заключения за шантаж после того, как Хван подал на нее в суд. Однако обвинения против него продолжали выдвигаться, поскольку прокуроры заявили, что он снял эти видео незаконно. Они утверждают, что нападавший четыре раза снимал сексуальные контакты с двумя своими партнерами без их согласия в период с июня по сентябрь 2022 года. Прокуроры отказались предоставить подробную информацию о женщинах на видео, чтобы предотвратить дальнейший вред.

"Я не сделаю ничего плохого в будущем и буду делать все возможное как футболист. Я искренне прошу прощения у жертв, пострадавших от моих действий, и я глубоко сожалею о разочаровании, которое я вызвал всем тем, кто заботился и поддерживал меня", - заявил Хван Ый Джо в суде в Сеуле.

Добавим, что после этого инцидента игрок вылетел из состава сборной Южной Кореи, в которой он провел 62 матча и отметился 19 голами.