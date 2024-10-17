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Винченцо Монтелла является одним из кандидатов на должность главного тренера топ-клуба Премьер-лиги

Англия

Об этом сообщает Ajansspor

Винченцо Монтелла является одним из кандидатов на должность главного тренера топ-клуба Премьер-лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Винченцо Монтелла более года возглавляет сборную Турции. "Лунные звезды" под его руководством в этом году дошли до четвертьфинала Евро-2024, а также близки к тому, чтобы попасть в дивизион А в Лиге наций. Учитывая эти результаты, итальянский специалист привлек внимание клуба АПЛ.

Сообщается, что Винченцо Монтелла находится в шортлисте кандидатов на должность главного тренера "МЮ". "Красные дьяволы" занимают 14-е место в турнирной таблице и в последнее время все чаще звучат сообщения о возможном увольнении рулевого команды Эрика тен Хага.

Добавим, что сборная Турции под руководством Монтеллы одержала 9 побед, 3 ничьи и потерпела 5 поражений.

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Источник:
Ajansspor
Опубликовал: Александр Гресь
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