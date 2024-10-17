Кристал Пэлас не собирается продавать своего вингера в ближайшее трансферное окно

Исмаила Сарр этим летом присоединился к "Кристал Пэлас" за 15 млн евро из "Марселя". Сенегалец еще не стал основным игроком команды, однако к нему есть интерес со стороны других клубов.

Как сообщает Football Insider, "орлы" не планируют отпускать своего вингера из клуба в январе, несмотря на уровень заинтересованности в его подписании. Недавно появлялась информация, что "Милан" рассматривает возможность приобрести 26-летнего сенегальца этой зимой, однако для лондонцев он остается ключевой частью их планов. Это также связано с ограниченностью в выборе игрока на правом фланге после того, как Майкл Олизе перешел в "Баварию".

Добавим, что в этом сезоне Исмаила Сарр провел 9 матчей и никакими результативными действиями он не отметился.