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Кристал Пэлас не собирается продавать своего вингера в ближайшее трансферное окно

Англия

Тем более у орлов ужасный старт в чемпионате

Кристал Пэлас не собирается продавать своего вингера в ближайшее трансферное окно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Исмаила Сарр этим летом присоединился к "Кристал Пэлас" за 15 млн евро из "Марселя". Сенегалец еще не стал основным игроком команды, однако к нему есть интерес со стороны других клубов.

Как сообщает Football Insider, "орлы" не планируют отпускать своего вингера из клуба в январе, несмотря на уровень заинтересованности в его подписании. Недавно появлялась информация, что "Милан" рассматривает возможность приобрести 26-летнего сенегальца этой зимой, однако для лондонцев он остается ключевой частью их планов. Это также связано с ограниченностью в выборе игрока на правом фланге после того, как Майкл Олизе перешел в "Баварию".

Добавим, что в этом сезоне Исмаила Сарр провел 9 матчей и никакими результативными действиями он не отметился.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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