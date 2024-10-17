Арсенал готов осуществить трансфер универсального защитника Аякса

"Арсенал" готов пойти на все, чтобы осуществить трансфер 18-летнего универсального защитника "Аякса" Йоррела Хато.

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"Канониры" длительное время внимательно следят за молодым игроком, их интерес к подписанию защитника растет.

18-летний защитник, который является воспитанником академии "Аякса", может играть центрального и левого защитника. Его талант очень высоко оценивают на севере Лондона, в клубе хотят иметь качественного и универсального игрока для глубины состава.

В этом сезоне Хато провел 13 матчей за "Аякс" во всех турнирах и успел отметиться двумя голами и двумя результативными передачами.