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Арсенал готов осуществить трансфер универсального защитника Аякса
Канониры длительное время следят за молодым игроком
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" готов пойти на все, чтобы осуществить трансфер 18-летнего универсального защитника "Аякса" Йоррела Хато.
"Канониры" длительное время внимательно следят за молодым игроком, их интерес к подписанию защитника растет.
18-летний защитник, который является воспитанником академии "Аякса", может играть центрального и левого защитника. Его талант очень высоко оценивают на севере Лондона, в клубе хотят иметь качественного и универсального игрока для глубины состава.
В этом сезоне Хато провел 13 матчей за "Аякс" во всех турнирах и успел отметиться двумя голами и двумя результативными передачами.
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