Легенда Арсенала советует Микелю Артете подписать звездного полузащитника Лиги 1

Легендарный экс-игрок "Арсенала" Ли Диксон хотел бы увидеть полузащитника "Лилля" Эйндежла Гомеса в клубе. Диксон уверен, что 24-летний Гомес очень качественный игрок, который прекрасно подойдет "канонирам".

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Во время октябрьской международной паузы Эйнджел Гомес играл в паре с Декланом Райсом в полузащите сборной Англии. Диксон считает, что это может стать важным аспектом, который убедит Микеля Артету пойти за ним.

"Я думаю, что Эйнджел Гомес прекрасно подойдет "Арсеналу". Мы видели, что он очень способный и качественный игрок, когда он играл вместе с Декланом Райсом в полузащите. Он имеет большой потенциал, поэтому я хочу увидеть его в "Арсенале" в следующем сезоне", — цитирует слова Диксона издание Metro.

Напомним, что у Томаса Парти и Жоржиньо этим летом заканчиваются контракты с "Арсеналом", поэтому клуб может выйти на трансферный рынок, чтобы усилить команду новым полузащитником.

В этом сезоне Гомес провел 6 игр за "Лилль" во французской Лиге 1, отметившись одним голом и одним ассистом.