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"Мы были довольно терпеливы на протяжении многих лет", - легенда Манчестер Юнайтед о клубе
Бывший игрок клуба надеется, что ситуация в клубе улучшится
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Легенда "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм в своём интервью заявил, что клуб переживает трудные времена и нужно набраться терпения, ведь ситуация не продлится вечно.
Необходимы перемены. Говоря как болельщик "Манчестер Юнайтед", я думаю, что многие люди сказали, что клубу нужны перемены и новый взгляд на то, как управляется клуб и принимаются решения, - сказал Бекхэм в разговоре с Рио Фердинандом.
Хоть клуб и переживает тяжёлые времена, но полузащитник уверяет, что нужно набраться терпения.
Надеюсь, что-то изменится, но для этого нужно время. Я думаю, что мы, как болельщики "Юнайтед", были довольно терпеливы на протяжении многих лет, но мы хотим вернуть те старые добрые времена. Мы хотим вернуть те дни, и чем скорее, тем лучше, - закончил он.
Дэвид Бекхэм состоял в "Манчестер Юнайтед" с 1991 года. В следующем году полузащитника перевели в основную команду. В 1995 году бывший игрок сборной Англии уходил на месяц в аренду в "Престон".
В 2003 году полузащитник перешёл в мадридский "Реал" за 37,5 млн евро.
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