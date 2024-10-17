"Это неправильно, когда тренер-иностранец". Джейми Каррагер отреагировал на назначение Тухеля тренером сборной Англии

Недавно стало известно, что сборную Англии возглавил Томас Тухель. Бывший игрок "Ливерпуля", а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о назначении немецкого специалиста новым главным тренером "трех львов".

"Я не самый патриотичный человек, менеджер сборной Англии должен быть тот или другой - дело не в Англии. Это международный футбол. Вся суть его, безусловно, с великими нациями, которые соревнуются за титулы, заключается в том, что наши лучшие игроки соревнуются против их лучших. Клубный футбол отличается, мы любим его. Это разные национальности менеджеров и игроков, это микс, и это здорово. Что отличает международный футбол, так это то, что в нем играют люди из твоей страны. С игроками, которые, возможно, не родились в стране или в странах, где есть иностранные тренеры, которые тянут за собой всю футбольную структуру, передавая свой опыт и знания тренерам в системе, все немного по-другому. Это не только Англия. Это также Германия, Франция, Италия. Это мое мнение, и я не собираюсь терять сон из-за этого - в Англии есть блестящий менеджер, но я считаю, что он должен быть англичанином. Мы приглашаем его, потому что считаем, что сейчас настало время, когда мы можем выиграть чемпионат мира. Посмотрим, как все пойдет дальше", - заявил Каррагер в интервью Sky Sports.

Добавим, что Томас Тухель начнет руководить сборной с 1 января 2025 года. Контракт специалиста с ФА рассчитан до июля 2026 года.