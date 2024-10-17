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Глава судейского комитета АПЛ рассказал о спорном решении в одном из матчей с использованием системы VAR

Англия

К видеоассистенту часто возникают вопросы

Глава судейского комитета АПЛ рассказал о спорном решении в одном из матчей с использованием системы VAR

Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава судейского комитета АПЛ Ховард Уэбб рассказал о спорном решении в одном из матчей с использованием системы VAR.

Уэбб признал ошибку видеоассистентов в матче АПЛ "Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм". Тогда главный судья поединка Крис Кавана дал прямую красную карточку игроку хозяев Бруно Фернандешу. Полузащитник ударил в голень Джеймсу Мэдиссону в момент падения. Судьи на видеоповторе подтвердили решение.

Я был "разочарован" тем, что красная карточка Бруну Фернандеша не была отменена, - признался Уэбб.

Впоследствии, красную карточку и дисквалификацию Фернандеша отменили.

Также глава судейского комитета рассказал, что в этом сезоне ошибок VAR стало меньше.

У нас есть независимая комиссия, в которую входят бывшие игроки, и они оценивают каждое решение каждую неделю. По мнению комиссии, в этом сезоне было допущено всего две ошибки VAR по сравнению с 10 в прошлом году, -заявил Уэбб.

Система VAR появилась в АПЛ в 2019 году. Из-за ошибок судей она вызывает споры у игроков и болельщиков.

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Источник:
DailyMail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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