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Глава судейского комитета АПЛ рассказал о спорном решении в одном из матчей с использованием системы VAR
К видеоассистенту часто возникают вопросы
Getty Images/Global Images Ukraine
Глава судейского комитета АПЛ Ховард Уэбб рассказал о спорном решении в одном из матчей с использованием системы VAR.
Уэбб признал ошибку видеоассистентов в матче АПЛ "Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм". Тогда главный судья поединка Крис Кавана дал прямую красную карточку игроку хозяев Бруно Фернандешу. Полузащитник ударил в голень Джеймсу Мэдиссону в момент падения. Судьи на видеоповторе подтвердили решение.
Я был "разочарован" тем, что красная карточка Бруну Фернандеша не была отменена, - признался Уэбб.
Впоследствии, красную карточку и дисквалификацию Фернандеша отменили.
Также глава судейского комитета рассказал, что в этом сезоне ошибок VAR стало меньше.
У нас есть независимая комиссия, в которую входят бывшие игроки, и они оценивают каждое решение каждую неделю. По мнению комиссии, в этом сезоне было допущено всего две ошибки VAR по сравнению с 10 в прошлом году, -заявил Уэбб.
Система VAR появилась в АПЛ в 2019 году. Из-за ошибок судей она вызывает споры у игроков и болельщиков.
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