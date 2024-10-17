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Арсенал следит за талантливым 23-летним плеймейкером из Серии А
Канониры ищут усиление
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" является одним из многих клубов, которые наблюдают за атакующим полузащитником "Аталанты" Шарлем де Кетеларе, который в прошлом сезоне засиял в Бергамо после тяжелого периода в "Милане".
Источники сообщают, что менеджер "Арсенала" Микель Артета является большим поклонником таланта 23-летнего де Кетеларе. За игроком также активно следят такие клубы, как "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Вест Хэм".
Также напомним, что "Арсенал" активно следит за Георгием Судаковым из донецкого "Шахтера", который тоже играет на той же позиции, что и де Кетеларе. Болельщики "канониров" были бы очень рады, если команда сможет усилиться творческим плеймейкером, но это будет непросто.
В прошлом сезоне Шарль де Кетеларе забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 35 матчах за "Аталанту" в чемпионате Италии. В этом сезоне бельгиец забил один мяч и отметился одним ассистом в семи играх Серии А.
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