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Арсенал следит за талантливым 23-летним плеймейкером из Серии А

Англия

Канониры ищут усиление

Арсенал следит за талантливым 23-летним плеймейкером из Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" является одним из многих клубов, которые наблюдают за атакующим полузащитником "Аталанты" Шарлем де Кетеларе, который в прошлом сезоне засиял в Бергамо после тяжелого периода в "Милане".

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Источники сообщают, что менеджер "Арсенала" Микель Артета является большим поклонником таланта 23-летнего де Кетеларе. За игроком также активно следят такие клубы, как "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Вест Хэм".

Также напомним, что "Арсенал" активно следит за Георгием Судаковым из донецкого "Шахтера", который тоже играет на той же позиции, что и де Кетеларе. Болельщики "канониров" были бы очень рады, если команда сможет усилиться творческим плеймейкером, но это будет непросто.

В прошлом сезоне Шарль де Кетеларе забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 35 матчах за "Аталанту" в чемпионате Италии. В этом сезоне бельгиец забил один мяч и отметился одним ассистом в семи играх Серии А.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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