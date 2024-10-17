Тренер Брайтона отреагировал на назначения Тухеля в сборную Англии

Тренер английского "Брайтона" Фабиан Хюрцелер отреагировал на назначения Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии.

Немецкий специалист отнёсся положительно к такому событию. Об этом он рассказал на пресс-конференции перед матчем "Брайтона" с "Ньюкаслом" в английской Премьер-Лиге.

У Тухеля есть навыки, позволяющие создать успешную команду за короткое время. Он тактически грамотен, - сказал Хюрцеллер.

Напомним, что 16 октября футбольная ассоциация Англии представила нового тренера сборной "Трёх львов". Им стал немецкий специалист Томас Тухель. Контракт подписан до июля 2026 года.