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"Он может забивать до 20 голов за сезон", - Алан Ширер рассказал о возможностях звёздного игрока команды Мудрика

Англия

Англичанин дал оптимистичный прогноз по поводу игрока

"Он может забивать до 20 голов за сезон", - Алан Ширер рассказал о возможностях звёздного игрока команды Мудрика

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок английского "Ньюкасла" Алан Ширер рассказал о возможностях звёздного игрока "Челси" Николаса Джексона. По его словам, африканский игрок совершенствуется и ему есть к чему стремиться.

Важно то, что он прогрессирует. Он по-прежнему упускает много моментов, но так будет и дальше. Это работа в процессе, но он выглядит намного лучше, если сравнивать его с прошлым сезоном, - написал Ширер.

Нападающий написал, что Джексону в этом сезоне нужно забить 20 голов

20 голов должны стать его целью, учитывая, что в прошлом сезоне он забил 14 голов в Премьер-лиге. Как только он это сделает, а я думаю, что он это сделает, следующим шагом будет делать это сезон за сезоном, что становится сложнее, потому что все знают, кто вы и что вы делаете, - написал Ширер.

В этом сезоне Николас Джексон в 8 играх "Челси" во всех турнирах забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи.

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Николас Джексон Челси
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Источник:
Betfair
Опубликовал: Владислав Прийменко
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