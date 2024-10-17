"Он может забивать до 20 голов за сезон", - Алан Ширер рассказал о возможностях звёздного игрока команды Мудрика

Экс-игрок английского "Ньюкасла" Алан Ширер рассказал о возможностях звёздного игрока "Челси" Николаса Джексона. По его словам, африканский игрок совершенствуется и ему есть к чему стремиться.

Важно то, что он прогрессирует. Он по-прежнему упускает много моментов, но так будет и дальше. Это работа в процессе, но он выглядит намного лучше, если сравнивать его с прошлым сезоном, - написал Ширер.

Нападающий написал, что Джексону в этом сезоне нужно забить 20 голов

20 голов должны стать его целью, учитывая, что в прошлом сезоне он забил 14 голов в Премьер-лиге. Как только он это сделает, а я думаю, что он это сделает, следующим шагом будет делать это сезон за сезоном, что становится сложнее, потому что все знают, кто вы и что вы делаете, - написал Ширер.

В этом сезоне Николас Джексон в 8 играх "Челси" во всех турнирах забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи.