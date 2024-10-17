Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Он может забивать до 20 голов за сезон", - Алан Ширер рассказал о возможностях звёздного игрока команды Мудрика
Англичанин дал оптимистичный прогноз по поводу игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-игрок английского "Ньюкасла" Алан Ширер рассказал о возможностях звёздного игрока "Челси" Николаса Джексона. По его словам, африканский игрок совершенствуется и ему есть к чему стремиться.
Важно то, что он прогрессирует. Он по-прежнему упускает много моментов, но так будет и дальше. Это работа в процессе, но он выглядит намного лучше, если сравнивать его с прошлым сезоном, - написал Ширер.
Нападающий написал, что Джексону в этом сезоне нужно забить 20 голов
20 голов должны стать его целью, учитывая, что в прошлом сезоне он забил 14 голов в Премьер-лиге. Как только он это сделает, а я думаю, что он это сделает, следующим шагом будет делать это сезон за сезоном, что становится сложнее, потому что все знают, кто вы и что вы делаете, - написал Ширер.
В этом сезоне Николас Джексон в 8 играх "Челси" во всех турнирах забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи.
Популярное сейчас
- Месси объявил свое решение по участию на следующем чемпионате мира
- Назначение Тухеля, феерия Месси и восстановление Довбика. Главные новости за 16 октября
- Черный день для Англии, – Daily Mail о назначении Тухеля
- Мудрик едет на Энфилд, чемпион Италии – в гости к Довбику. Расписание футбола на 14 – 20 октября
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции