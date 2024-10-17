"Кто знает, что произойдет в будущем". Томас Франк высказался относительно своего дальнейшего пребывания в Брентфорде

Томас Франк уже шесть лет возглавляет "Брентфорд" и именно под его руководством они попали в Премьер-лигу в сезоне 2021/22. "Пчелы" в АПЛ демонстрируют яркую и стабильную игру, а датчанина уже неоднократно связывали с другими клубами лиги, однако он продолжает оставаться в команде. В интервью talkSPORT Томас Франк высказался относительно своего пребывания в лондонском клубе.

"Я много раз говорил, что очень счастлив в "Брентфорде". Кто знает, что произойдет в будущем. Возможно, я останусь здесь на много лет. Я открыт, возможно, что-то произойдет. Но в первую очередь, я очень счастлив, просто работаю очень тяжело каждый день, чтобы сделать клуб лучше. Кто знает, что произойдет. Сколько тренеров работают в одном клубе более шести лет? Очень мало. Такова природа игры, скажем так", - заявил Томас Франк.

Добавим, что в этом сезоне после семи туров "Брентфорд" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. Следующий поединок "пчелы" сыграют 19 октября на выезде против "МЮ".