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"Кто знает, что произойдет в будущем". Томас Франк высказался относительно своего дальнейшего пребывания в Брентфорде
Датчанин не исключает смену клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Томас Франк уже шесть лет возглавляет "Брентфорд" и именно под его руководством они попали в Премьер-лигу в сезоне 2021/22. "Пчелы" в АПЛ демонстрируют яркую и стабильную игру, а датчанина уже неоднократно связывали с другими клубами лиги, однако он продолжает оставаться в команде. В интервью talkSPORT Томас Франк высказался относительно своего пребывания в лондонском клубе.
"Я много раз говорил, что очень счастлив в "Брентфорде". Кто знает, что произойдет в будущем. Возможно, я останусь здесь на много лет. Я открыт, возможно, что-то произойдет. Но в первую очередь, я очень счастлив, просто работаю очень тяжело каждый день, чтобы сделать клуб лучше. Кто знает, что произойдет. Сколько тренеров работают в одном клубе более шести лет? Очень мало. Такова природа игры, скажем так", - заявил Томас Франк.
Добавим, что в этом сезоне после семи туров "Брентфорд" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. Следующий поединок "пчелы" сыграют 19 октября на выезде против "МЮ".
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