  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Томас Тухель может вызвать в сборную Англии своих любимчиков
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Томас Тухель может вызвать в сборную Англии своих любимчиков

Англия

Немецкий специалист восхищается этими игроками

Томас Тухель может вызвать в сборную Англии своих любимчиков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новоназначенный главный тренер сборной Англии Томас Тухель может вызвать в ряды национальной команды двух игроков, которыми он, как известно, очень восхищается.

Читайте также"Это неправильно, когда тренер-иностранец". Джейми Каррагер отреагировал на назначение Тухеля тренером сборной Англии

51-летний немецкий специалист может вызвать в сборную Англии 30-летнего Эрика Дайера, с которым он ранее работал в мюнхенской "Баварии" и 29-летнего Рахима Стерлинга, который был его любимчиком во время работы в "Челси".

Фактически, Стерлинг был первым игроком, которого подписал Тухель после того, как Тодд Боэли стал владельцем "Челси" в 2022 году. С тех пор 29-летний вингер перешел в "Арсенал", но Тухель остается большим поклонником его таланта. А об Эрике Дайере Тухель говорил, что он является очень важным игроком его команды во время работы в Мюнхене.

Также Томас Тухель снова будет работать с капитаном сборной Англии Гарри Кейном, которого Тухель подписал с мюнхенской "Баварией" летом прошлого года из "Тоттенхэма" за 95 миллионов евро согласно версии Transfermarkt.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок Арсенала рассказал о том, почему он решил покинуть клуб
yellow-arrow
Потенциальная замена Тренту?! Ливерпуль интересуется правым защитником Фиорентины
yellow-arrow
"Кто знает, что произойдет в будущем". Томас Франк высказался относительно своего дальнейшего пребывания в Брентфорде
Рахим Стерлинг Томас Тухель Эрик Дайер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Sun
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости