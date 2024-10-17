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Томас Тухель может вызвать в сборную Англии своих любимчиков
Немецкий специалист восхищается этими игроками
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новоназначенный главный тренер сборной Англии Томас Тухель может вызвать в ряды национальной команды двух игроков, которыми он, как известно, очень восхищается.
51-летний немецкий специалист может вызвать в сборную Англии 30-летнего Эрика Дайера, с которым он ранее работал в мюнхенской "Баварии" и 29-летнего Рахима Стерлинга, который был его любимчиком во время работы в "Челси".
Фактически, Стерлинг был первым игроком, которого подписал Тухель после того, как Тодд Боэли стал владельцем "Челси" в 2022 году. С тех пор 29-летний вингер перешел в "Арсенал", но Тухель остается большим поклонником его таланта. А об Эрике Дайере Тухель говорил, что он является очень важным игроком его команды во время работы в Мюнхене.
Также Томас Тухель снова будет работать с капитаном сборной Англии Гарри Кейном, которого Тухель подписал с мюнхенской "Баварией" летом прошлого года из "Тоттенхэма" за 95 миллионов евро согласно версии Transfermarkt.
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