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Потенциальная замена Тренту?! Ливерпуль интересуется правым защитником Фиорентины
Об этом сообщает TEAMtalk
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Все чаще появляется информация о том, что Трент Александер-Арнольд может сменить клубную прописку и присоединиться к "Реалу". "Ливерпуль" хочет сохранить англичанина, но вынужден рассматривать потенциальных кандидатов на замену если им не удастся удержать своего игрока.
Сообщается, что "красные" присматриваются к правому защитнику "Фиорентины" Майклу Кайоде. Итальянец может уйти из своего клуба, если за его услуги поступит предложение в размере 25 млн евро. Англичане имеют твердые намерения осуществить переход в январе и "фиалки" вряд ли станут помехой игроку.
Добавим, что в этом сезоне Майкл Кайоде провел пять матчей и никакими результативными действиями не отличался.
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