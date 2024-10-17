Потенциальная замена Тренту?! Ливерпуль интересуется правым защитником Фиорентины

Все чаще появляется информация о том, что Трент Александер-Арнольд может сменить клубную прописку и присоединиться к "Реалу". "Ливерпуль" хочет сохранить англичанина, но вынужден рассматривать потенциальных кандидатов на замену если им не удастся удержать своего игрока.

Сообщается, что "красные" присматриваются к правому защитнику "Фиорентины" Майклу Кайоде. Итальянец может уйти из своего клуба, если за его услуги поступит предложение в размере 25 млн евро. Англичане имеют твердые намерения осуществить переход в январе и "фиалки" вряд ли станут помехой игроку.

Добавим, что в этом сезоне Майкл Кайоде провел пять матчей и никакими результативными действиями не отличался.