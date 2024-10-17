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Экс-игрок Арсенала рассказал о том, почему он решил покинуть клуб
Самое сложное решение в жизни
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок лондонского "Арсенала" рассказал о том, почему он решил покинуть клуб этим летом.
24-летний Эмиль Смит-Роу, который является воспитанником академии "Арсенала", этим летом присоединился к другому лондонскому клубу — "Фулхэму" за сумму в размере 27 миллионов фунтов стерлингов. Атакующий хавбек рассказал о том, почему он решил покинуть клуб, за который играл с детства.
"На протяжении двух последних сезонов я не играл так много, как я хотел. В голове я всегда держал мысль о том, что я снова хочу быть счастливым, я хотел играть. Я всегда ставлю свой клуб на первое место, но в то же время я должен думать и о себе", — рассказывает Эмиль для издания The Telegraph.
"Покинуть "Арсенал" было, пожалуй, самым тяжелым решением, которое мне пришлось принять. Но я хотел играть больше, я нуждался в этом. Я хотел снова быть счастливым".
Напомним, что этим летом к "Фулхэму" на правах годичной аренды также присоединился еще один воспитанник лондонского "Арсенала" Рис Нельсон.
В текущем сезоне Эмиль Смит-Роу провел все 7 матчей за "Фулхэм", забив 2 гола и отдав одну голевую передачу.
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