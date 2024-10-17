Тренер Спортинга высказался о работе в Манчестер Сити

Тренер португальского "Спортинга" Рубен Аморим высказался о возможной работе в "Манчестер Сити".

У нас с Уго Вианой разные и отдельные пути. Его назначение не означает, что я перейду в "Манчестер Сити". У нас очень хорошие отношения, которые не будут длиться вечно, - сообщил Аморим.

Уго Виана станет новым спортивным директором "Манчестер Сити". Полная работа у специалиста начнётся летом 2025 года. Сейчас у него переходной период, где он сотрудничает с настоящим директором клуба Чики Бегиристайном.

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Аморим и Виана хорошо знакомы по работе в Португалии. Тренера "Спортинга" хотели к себе пригласить "Ливерпуль", "Челси" и "Вест Хэм", но он остался в португальском гранде.