  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Спортинга высказался о работе в Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Спортинга высказался о работе в Манчестер Сити

Англия

Рубен Аморим в списке претендентов в случае ухода Гвардиолы

Тренер Спортинга высказался о работе в Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер португальского "Спортинга" Рубен Аморим высказался о возможной работе в "Манчестер Сити".

У нас с Уго Вианой разные и отдельные пути. Его назначение не означает, что я перейду в "Манчестер Сити". У нас очень хорошие отношения, которые не будут длиться вечно, - сообщил Аморим.

Уго Виана станет новым спортивным директором "Манчестер Сити". Полная работа у специалиста начнётся летом 2025 года. Сейчас у него переходной период, где он сотрудничает с настоящим директором клуба Чики Бегиристайном.

Читайте такжеИзвестно имя нового спортивного директора Манчестер Сити

Аморим и Виана хорошо знакомы по работе в Португалии. Тренера "Спортинга" хотели к себе пригласить "Ливерпуль", "Челси" и "Вест Хэм", но он остался в португальском гранде.

По теме
yellow-arrow
Новичок Арсенала рассказал об отношении в клубе и об особенностях игры в Англии
yellow-arrow
Между ведущими клубами АПЛ возникает напряжение из-за конфликта между их академиями
yellow-arrow
Манчестер Сити рассматривал немецкого вратаря в качестве замены Эдерсону
Пеп Гвардиола Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости