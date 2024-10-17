Алессандро Бастони несколько лет назад мог присоединиться к топ-клубу АПЛ

Звезда "Интера" Алессандро Бастони является, пожалуй, одним из лучших защитников Европы на данный момент. 25-летний футболист известен своими передачами, контролем мяча, прекрасной игрой в воздухе, умением защищаться лицом к лицу и универсальностью. Впрочем, его карьера могла бы развиваться и в другом клубном направлении.

Как сообщает TEAMtalk, "Манчестер Юнайтед" имел шанс подписать молодого итальянца из миланского "Интера". В 2021 году "нерадзурри" испытали финансовые трудности во время пребывания в собственности Suning и были вынуждены продать Ромелу Лукаку в "Челси" и Ашрафа Хакими в "Пари Сен-Жермен" соответственно. К тому времени "МЮ" проявлял предметный интерес к Бастони, но трансфер так и не был осуществлен. Кроме того, итальянский защитник не хотел покидать "Интер", поэтому в итоге игрок остался в Серии А.

Добавим, что в этом сезоне Алессандро Бастони провел 8 матчей и отметился одним ассистом.