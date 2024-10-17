Бернанду Силва назвал самого сложного соперника в Англии

Игрок "Манчестер Сити" Бернарду Силва назвал самого сложного соперника во внутреннем чемпионате.

Я всегда склонен ехать в Ливерпуль, потому что я очень уважаю их из-за того, насколько они хороши, и как тяжело нам было на протяжении многих лет их обыгрывать. Так что игроки "Ливерпуля" всегда самые сложные, я бы сказал, - ответил Бернарду Силва.

Позже футболисту задали вопрос, кого бы он предпочёл бы победить: "Ливерпуль" или "Манчестер Юнайтед".

Как я уже сказал, "Ливерпуль" был нашим главным соперником, я был в "Манчестер Сити" семь лет и несколько месяцев, и "Ливерпуль" всегда был самым сильным, но мне также нравится побеждать "Манчестер Юнайтед", - сказал Силва.

Бернарду Силва играет за "Манчестер Сити" с 2017 года. Он перешёл в английский клуб из "Монако" за 50 млн евро.

В этом сезоне игрок сборной Португалии поучаствовал в 9 играх за клуб во всех турнирах, забил гол и отдал 3 ассиста.