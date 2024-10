Любимые слова и фразы наставников Английской Премьер-лиги и почему они их используют

Менеджеров клубов АПЛ в основном судят по тому, как выступают их команды на футбольном поле, но язык, который они используют вне его, может так влиять на то, как их воспринимают болельщики, игроки и СМИ.

От того, как часто Анге Постекоглу употребляет слово "Mate" (Мейт), до того, как Шон Дайч придает особое значение "тяжелому труду". Менеджеры используют язык, чтобы создать образ для себя и своей команды, или же просто укрепляют сплоченность коллектива.

Недавно мы активно обсуждали словосочетание Эрика тен Хага о "модели игры", но кроме добавления еще одного тен Хагизма, авторы The Athletic рассмотрели слова и фразы, которые используют все наставники из Премьер-лиги и попытались проанализировать, почему они их употребляют.

Микель Артета, "Арсенал": "Универсальность", "адаптивность" и "непредсказуемость"

Все эти слова похожи и говорят о том, как Артета построил "Арсенал" по своему образу и подобию. Они, как правило, вспоминаются, когда он говорит о новых подписаниях. Впервые он заговорил о желании большей "непредсказуемости" в январе 2020 года, когда приветствовал в команде Пабло Мари как своего первого левоногого центрального защитника, который должен был сделать игру "Арсенала" более... "непредсказуемой".

"Универсальность" начала проявляться в сезоне 2022/23 с появлением в команде Александра Зинченко, Леандро Троссара, Деклана Райса, Юрриена Тимбера и Кая Гаверца. Все эти игроки имеют возможность играть на нескольких позициях, что подкрепляет тезис о том, что "Арсенал" Артеты теперь имеет шанс быть "более универсальным".

В словаре Артеты очень много слов об обороне и оборонительном аспекте игры.

Слово "адаптивность" приобретает собственную эволюцию. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на качествах игроков, Артета начал говорить о том, насколько адаптивным может быть "Арсенал" как коллектив, чтобы побеждать в различных контекстах игры. Это слово перенеслось и в словарь Букайо Сака, акцент испанца на адаптивности, универсальности и непредсказуемости четко прослеживается во многих аспектах игры команды.

Унаи Эмери, "Астон Вилла": "Требовательность"

На большинство вопросов о своей "Астон Вилле" Эмери неизменно отвечает, что игроки должны были быть "требовательными".

Это может означать целый ряд вещей, когда Эмери говорит о правильной тактической структуре "Виллы", или о "требовательных" вызовах со стороны соперника.

Даже первым словом, которым Олли Уоткинс описал Эмери месяц назад, стало "требовательный". Именно большие требования, которые ставит наставник своим игрокам, видятся его подопечным как первоочередное.

Это слово, которое может иметь много значений в разных контекстах, но достаточно хорошо описывает наставника "Виллы".

Андони Ираола, "Борнмут": "У нас были шансы..."

Он говорит это именно потому, что обычно все так и бывает. Согласно таблице xG, "Борнмут" должен был забить по крайней мере один гол в 35 из 44 матчей Премьер-лиги под руководством Ираолы, имея по меньшей мере один удар в створ ворот в каждом матче.

Стиль испанца, предусматривающий высокий уровень риска за высокое вознаграждение, часто заставляет его рассуждать о переломных моментах в своих послематчевых интервью, всегда подчеркивая период игры, в которых его команда действовала особенно активно и прессинговала. После поражений, даже от таких команд как "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Арсенал", он вспоминает моменты, когда его команда активно атаковала еще до того, как ход игры изменился, и часто употребляет такие слова как "интенсивность" и "импульс".

Независимо от результата, команда Ираолы делает все возможное, а его анализ часто указывает на человека, который наслаждается возможностью испытать себя в борьбе с лучшими.

Томас Франк, "Брентфорд": "Уверенный, но скромный"

С тех пор, как Мэтью Бэнгем стал мажоритарным владельцем "Брентфорда" в июне 2012 года, команда поднялась из третьего дивизиона в Премьер-лигу, модернизировала свою тренировочную базу и построила замечательный стадион.

За последние несколько трансферных окон "Брентфорд" потратил более 100 миллионов фунтов, что еще десять лет назад казалось безумной фантазией, а теперь клуб имеет амбиции попасть в еврокубки.

Это был невероятный период перемен. Коронная фраза Томаса Франка, которую он неоднократно повторяет в разговорах с журналистами и своей командой, звучит так: "Уверенный, но скромный". Это о том, что его игроки и персонал должны быть достаточно храбрыми, чтобы удерживать свои позиции в высшем дивизионе и одерживать славные победы над "Манчестер Сити", "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед", но при этом не забывать о своих корнях. Именно поэтому лозунг клуба: "Мы всего лишь автобусная остановка в Ганслоу" стало визитной карточкой "Брентфорда".

Фабиан Гюрцелер, "Брайтон": "Импульс"

В своих первых семи матчах в Премьер-лиге одна из вещей, на которой настаивал Хюрцелер — это необходимость получить импульс и использовать его в матчах и на длинной дистанции.

В последних двух матчах он был сначала на ложном конце, правильный конец импульса явно сместился в другую сторону, затем за ним последовал и тренер. Его команда пропустила четыре гола за 20 минут в первом тайме поражения 4:2 против "Челси", а затем забила 3 гола за 18 минут во втором тайме против "Тоттенхэма", чтобы отыграть 2:0 и победить 3:2.

Выступая после победы над "Тоттенхэмом" Хюрцелер четко дал понять, насколько важной для него является эта победа: "Лига очень конкурентная", — сказал он. "Вы должны упорно работать, чтобы добиться успеха. Когда у вас есть импульс, нужно его использовать".

Энцо Мареска, "Челси": "Идентичность"

Некоторые дерзкие критики трансферной политики "Челси" могут задаться вопросом, действительно ли слово "идентичность" является правильным для Марески, учитывая то, сколько игроков оказалось в его распоряжении и сколько новых лиц появилось с июля и до завершения трансферного окна.

Впервые Мареска произнес это слово в начале предсезонной подготовки, и не проходит ни одной конференции без того, чтобы итальянец его не повторил.

Он вновь повторил слово после того, как сделал 11 замен в составе, когда команда обыграла "Гент" в Лиге Конференций, сказав: "Самое главное — это то, что меняя такое количество игроков, мы сохраняем свою идентичность, это все еще та команда с таким же стилем".

Он не первый менеджер, который использует это слово и оно имеет смысл. Независимо от того, кто будет выбран в стартовый состав, Мареска хочет, чтобы люди видели на поле "команду Марески".

Оливер Гласнер, "Кристал Пэлэс": "NIPSILD"

Позитивный джентльмен Оливер Гласнер всегда настаивает на эмоциональной стабильности.

NIPSILD — это немецкий акроним, который означает: "надо думать не о проблемах, а о решениях". Он перенял его от бывшего тренера и это помогает ему реагировать на проблемы и искать решения, а не отчаиваться.

Перед матчем с "Манчестер Юнайтед" Гласнер сказал о новом подписании Даичи Камаду следующее: "Мы знаем, что если он нам нужен на позиции опорника, он справится с задачей. Если нужен на позиции десятки — также справится".

"Мы не ожидали, что Адам Уортон будет страдать от травмы паха, но мы должны найти решение. Для меня это было про NIPSILD... мы должны решать проблемы и Даичи помогает нам быть гибкими".

Еще одна тема его мышления — жить сегодняшним днем, не зацикливаться на прошлом, ведь это все уже прошло, но и чрезмерно беспокоиться о будущем также не стоит.

Шон Дайч, "Эвертон": "Тяжелый труд"

Эта фраза не требует объяснений и является именно тем, чего и следовало бы ожидать от Дайча. "Тяжелый труд" — это его способ подчеркнуть своим игрокам ценность сильной трудовой этики и выполнения базовых требований.

Другая его фраза, которая по сути работает и этом же направлении, звучит так: "Минимальные требования — максимальные усилия". Суть, наверное, вы поняли.

Среди других заметных Дайчеизмов — "на траве", подтверждение того, что игрок вернулся к легким тренировкам, а также постоянное упоминание о "шуме" и "истории" вокруг клуба.

Очевидно, что за время пребывания Дайча на "Гудисон Парк", Шону пришлось пережить много шума вокруг клуба, на который ему постоянно нужно было отвечать.

Марку Силва, "Фулхэм": "Идея" и "Баланс"

После четырех сезонов в "Фулхэме" мы хорошо изучили Марку Силву.

Когда речь заходит о стиле игры, то первым и самым важным словом из его словаря является "идея" команды. Новым подписантам и персоналу нужно время, чтобы адаптироваться к этой всеобъемлющей фразе, которая означает больше, чем просто философию; она также касается как клубной культуры, так и амбиций команды. Тактически он всегда хочет, чтобы его команда демонстрировала "баланс" — термин, означающий стремление к чистой игре и забитым голам.

Другие заметные слова из арсенала Силвы встречаются как до, так и после матчей. Перед игрой своих соперников он неизменно называет "жесткими" или "непростыми", а после игры Силва всегда начинает интервью с того, что заявляет, какая команда заслужила победу, особенно если эта команда — "Фулхэм".

Кстати, неправильные решения арбитров он называет либо "странными", либо "непонятными" — последнее слово означает, что решения были особенно плохими.

Киран МакКенна, "Ипсвич": "Группа"

Успех "Ипсвича" под руководством Маккенны можно объяснить тем, что команда была хорошо натренированной и сплоченной, то есть сплоченной "группой". Вся группа за пределами стартового состава имела решающее значение в том, что "трактористы" вышли в АПЛ, начиная от количества голов, которые были забиты игроками после выходов на замену, и заканчивая тем, что форвард-ветеран Сона Алуко работал вместе с клубными аналитиками, когда не выходил играть на футбольное поле.

Во время сезона 2023/24, Маккенна часто называл свою команду "той самой группой", имея в виду, что она почти не изменилась по сравнению с той, которая добыла клубу выход в Чемпионшип в предыдущем сезоне, соревнуясь с бывшими участниками АПЛ "Саутгемптоном", "Лестером" и "Лидсом".

В этом сезоне группа провела ребрендинг. Теперь это "новая группа", "молодая группа" и "группа, которая только объединяется" после того, как летом было подписано 10 новых игроков и сделана попытка адаптироваться к реалиям Премьер-лиги.

Стив Купер, "Лестер Сити": "План"

Его критики среди болельщиков "Лестера" могут утверждать, что Купер не имеет плана, но он, безусловно, регулярно делает ссылку на этот самый "план".

И в матчах против "Кристал Пэлес" и "Арсенала" он отрицал, что глубокая защита его команды под давлением не является "частью плана", а на конференциях говорил о "плане" того, как хочет атаковать с высоко поднятой линией обороны и связкой из четырех полузащитников с двумя десятками.

План точно есть, хоть он и не четко структурирован, как это было с Мареской. Существует больше свободы, предоставленной игрокам для принятия решений на последней трети.

Это, а также более агрессивный подход к защите с выбором более атлетичных исполнителей, кажется, и есть "план", на который ссылается Купер.

Арне Слот, "Ливерпуль": "Стандарты"

Слот редко когда вздрагивал после того, как возглавил "Ливерпуль", и его послание было последовательным с самого начала. Установление правильных "стандартов", — это то, чего он ожидает от своих игроков, потому что это минимальное требование, когда ты представляешь "Ливерпуль".

Вот почему, когда его спрашивают о блестящем старте сезона и 9 победах после 10 матчей, он отвечает, что его игроки должны просто воспринимать это все как должное.

Так же бывает, когда кого-то очень хвалят. Например, Райана Гравенберха. На вопрос о его впечатляющем старте Слот ответил: "Теперь всё зависит от него: сможет ли он поддерживать стандарты на том же уровне, что и сейчас".

Это его стандартный ответ и пока "Ливерпуль" не завершил следующую серию из тяжелых поединков, ожидайте услышать это слово неоднократно в последующие дни.

Пеп Гвардиола, "Манчестер Сити": "Очень, очень..."

Наверное, тактический термин, который чаще всего использует Гвардиола — это "процесс". Просто за весь период он использовал его в самых разных контекстах.

Но это совсем не то, чем он известен. Если бы существовала стереотипная фраза Гвардиолы, то это была бы фраза "Я очень, очень счастлив, ребята, очень счастлив".

Это немного отсылает нас к его первому сезону, когда Пепа считали сумасшедшим иностранцем, стиль которого здесь не сработает, и он говорил в интервью странные вещи, пытаясь защитить себя. И это застряло в головах людей!

Эрик тен Хаг, "Манчестер Юнайтед": "Очевидно/ясно"

Стиль общения тен Хага вызывал много вопросов на протяжении всего периода его тренерской карьеры. Когда он только пришел в "Аякс", нидерландские СМИ шутили о его акценте. За годы его работы в Англии люди начали ставить под сомнение его прямую, но скупую на детали манеру отвечать на вопросы.

Попросите его прокомментировать потенциальные подписания, и он ответит: "Когда у нас будут новости, мы вам сообщим". У тен Хага есть "план", который включает в себя "правила" и "принципы".

Мы уже говорили о том, что он подразумевает под "игровой моделью", но еще одним из его любимых слов является слово "ясно/понятно", которое также можно понимать как "очевидно". И он использует это слово в конце многих предложений, он может говорить его так же, как английские тренеры в конце говорят "you know what I mean?"

Вот почему он так часто говорит "Э?" в конце предложений, похоже на претензию, что ли. Эрик просто хочет убедиться, что его понимают и понимают правильно.

Эдди Хау, "Ньюкасл": "Любовь"

Любовь. Такое красивое слово, правда? Невероятно позитивное, а Эдди Хау использует его достаточно. Стоит отметить, что говорит он его в манере отца, который говорит детям, что очень любит собаку, но произошел несчастный случай на дороге.

"Мы любим его", — сказал он в летнем интервью, говоря об Альмироне, когда клуб просто подсчитывал, сколько сможет заработать на его продаже, чтобы вписаться в финансовые правила АПЛ. "Он был игроком, которого мы любили", — сказал он в радиоэфире после того, как "Ньюкасл" продал Эллиота Андерсона. "Мне трудно постоянно дарить любовь игрокам. Иногда приходится дарить им нечто противоположное", — сказал он после того, как дал Энтони Гордону нечто противоположное любви, что бы ни подразумевалось под этим словосочетанием.

А летом он говорил: "Я бесконечно люблю, очень горжусь и считаю за честь быть менеджером Ньюкасла". А потом добавил: "И до тех пор, пока я остаюсь счастливым на своей работе и буду чувствовать поддержку, это будет продолжаться".

На что генеральный директор Даррен Илз ответил: "Мы любим его". И это вызывает беспокойство.

Нуну Эшпириту Санту, "Ноттингем Форест": "Дело в команде"

Спросите Нуну об игроке, который хорошо играет или превосходит ожидания и он, как правило, с радостью обеспечит вам несколько теплых слов похвалы.

Спросите его о будущем сопернике и он скажет, что это "очень хорошая команда с очень хорошими игроками", что является еще одной фразой, которую он постоянно повторяет.

Но каким бы ни был вопрос или тема, Нуну часто возвращается к одному: нет ничего важнее "Фореста" как команды или группы игроков.

Большая часть работы, которые Нуну и его тренерский штаб выполняют на тренировочном поле, направлена на то, чтобы способствовать укреплению чувства общности и единства в раздевалке, а также идеи о том, что они сильнее вместе, а не как отдельные личности.

Обычно он не очень много говорит на своих пресс-конференциях, но главный тренер "Ноттингем Форест" редко упускает возможность подчеркнуть, что "дело в команде".

Рассел Мартин, "Саутгемптон": "Управлять температурой"

Чем дольше "Саутгемптон" ждет свою первую победу в новом сезоне Премьер-лиги, тем сильнее становится температура вокруг Мартина, но упоминания о том, что его команда "руководит" или "снижает температуру", является одним из самых любимых в его словаре по пресс-конференциям.

Эта фраза имеет схожее значение с другим популярным тейком Мартина: "доминировать с мячом". Говоря о том, чтобы снизить или повысить "температуру" игры, Рассел подразумевает, что его команда должна вскружить голову сопернику и остановить их импульс. Это часто происходит в контексте игры, когда его команда играет на выезде, чтобы свести на нет преимущество домашних стен.

Контроль и доминирование являются ключевыми принципами команды Мартина и это отражается в его речи, когда он общается со СМИ. Решит ли он изменить тактику, учитывая опасную ситуацию, в которой оказался "Саутгемптон"? Вряд ли.

Анге Постекоглу, "Тоттенхэм": "Приятель" (или в оригинале "Mate")

В зависимости от настроения Постекоглу, это слово может иметь тысячи различных значений. Выросшее в Мельбурне в семье греческих эмигрантов, слово "приятель" стало обычным для лексикона Анге, но вскоре превратилось в инструмент, которым он стал завоевывать расположение.

Иногда оно используется в традиционном значении: "доброе утро, приятель", но Постекоглу выжимает из него куда больше.

Например, это слово используется в качестве шутки, чтобы разрядить напряженную конференцию: "Я не скрипач, приятель". Или таким образом он может пассивно-агрессивно закрыть вопрос: "Меня это не интересует, приятель". Если он вытягивает первый слог и говорит не просто короткое "мейт", а "меееееейт", то, как правило, показывает, что в хорошем настроении и демонстрирует свое легкомысленное взаимодействие с журналистом.

После поражения от "Челси" в прошлом сезоне со счетом 4:1 в ноябре прошлого сезона, когда они продолжили играть высокой линией обороны несмотря на то, что остались вдевятером, это стало настоящим лозунгом Постекоглу: "Это то, кто мы есть, приятель. Даже с пятью игроками на поле, приятель, мы прорвемся". Кто бы мог подумать, сколько силы может быть в этом слове.

Хулен Лопетеги, "Вест Хэм": "Последовательность" и "дело в команде"

Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги часто говорит о том, что хочет видеть свою команду "последовательной", но этого пока им очень не хватает в этом сезоне.

Они потеряли 8 очков в первых 7 матчах и потерпели тяжелые поражения от "Челси" и "Ливерпуля".

Но когда его команда демонстрирует многообещающие результаты, он редко выделяет отдельных игроков. Как и для многих других менеджеров, ключевым для него является командная этика.

Независимо от того, это Мохамед Кудус, Джаррод Боуэн или Майкл Антонио, Лопетеги скорее будет говорить о команде и подчеркивать, почему сплоченность поможет "Вест Хэму" в долгосрочной перспективе.

Гари О'Нил, "Вулверхэмптон": "Как это выглядит"

О'Нил любит говорить о тактике и проводит много времени, наблюдая за будущими соперниками и готовя своих игроков к тому, как эти соперники будут подходить к игре.

"Как это выглядит" или вариации этой фразы — это то, что О'Нил регулярно говорит, когда описывает, насколько игра напоминает тактический план, который он изложил своим игрокам во время тренировки.

В его глазах часто появляется выражение удовлетворения, когда он описывает игру, которая на поле выглядела так же, как на тактической доске или в видеокомнате.

Однако иногда, особенно в этом сезоне, он был разочарован неспособностью своей команды адаптироваться в моменты, когда игра "выглядит" не так, как того все ожидали. Пока что термин "как это выглядит" скорее пугает, а не обнадеживает.

Авторы: The Athletic UK Staff