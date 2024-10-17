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Манчестер Сити рассматривал немецкого вратаря в качестве замены Эдерсону

Англия

Голкипер из Бундеслиги мог присоединиться к чемпионам АПЛ

Манчестер Сити рассматривал немецкого вратаря в качестве замены Эдерсону

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Фабрицио Романо сообщил, что этим летом "Манчестер Сити" интересовался голкипером "Вердера" и мог подписать его в том случае, если бы Эдерсон покинул клуб.

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Известно, что в контракте 29-летнего вратаря Михаэля Цеттерера из бременского "Вердера" была указана опция выкупа в размере 10 миллионов евро этим летом. Эдерсон остался в команде Гвардиолы и переход не состоялся. Также напомним, что недавно Эдерсон рассказал, как Пеп Гвардиола убедил его остаться в команде.

На данный момент Эдерсон остается основным голкипером "Манчестер Сити", играя в каждом матче команды в АПЛ, но слухи о его будущем не утихают.

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Вердер (Бремен) Манчестер Сити Эдерсон Мораес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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