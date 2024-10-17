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Между ведущими клубами АПЛ возникает напряжение из-за конфликта между их академиями
Напряжение растет после летнего перехода одного из игроков академии
Anything Liverpool
Напряжение на уровне академий между "Челси", "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" привело к тому, что скаутам прямых конкурентов было отказано в доступе к посещению игр молодежных команд.
Недавно скауты "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" обратили внимание на то, что их запросы об аккредитации на посещение матчей академии "Челси" были отклонены.
Несколько человек, знакомых с ситуацией, на условиях анонимности рассказали изданию The Athletic, что "Челси" был первым, кто ограничил доступ скаутам других клубов к их академии, хотя источники в "Челси" это опровергают.
Такое решение клуба из западного Лондона было своеобразным ответом на потерю 16-летнего нападающего Рио Нгумоа, который этим летом присоединился к "Ливерпулю". Кстати, "Манчестер Юнайтед" также пытался подписать талантливого англичанина.
В октябре 2023 года Нгумоа был назван лучшим игроком чемпионата Англии U-16, а уже в январе этого года прогресс Рио был вознагражден дебютом за молодёжную команду "Челси" в возрасте до 21 года.
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