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Новичок Арсенала рассказал об отношении в клубе и об особенностях игры в Англии

Англия

Испанец доволен переходом

Новичок Арсенала рассказал об отношении в клубе и об особенностях игры в Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новичок лондонского "Арсенала" Микель Мерино рассказал, как к нему относятся в клубе и об особенностях игры в Англии.

Очень интенсивно — совсем не так, как в Испании, но и не так, как везде. Методология невероятная, не только на поле, но и в спортзале. Каждый член команды следит за нами, следя за тем, чтобы у нас было все, что нужно для улучшения, - сказал Мерино.

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Микель Мерино стал игроком "Арсенала" в конце лета 2024 года. Переход из "Реал Сосьедада" обошёлся английскому клубу в 32 млн евро.

В данный момент испанец сыграл 2 игры за "Арсенал" и пока без результативных действий.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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