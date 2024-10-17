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Новичок Арсенала рассказал об отношении в клубе и об особенностях игры в Англии
Испанец доволен переходом
Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок лондонского "Арсенала" Микель Мерино рассказал, как к нему относятся в клубе и об особенностях игры в Англии.
Очень интенсивно — совсем не так, как в Испании, но и не так, как везде. Методология невероятная, не только на поле, но и в спортзале. Каждый член команды следит за нами, следя за тем, чтобы у нас было все, что нужно для улучшения, - сказал Мерино.
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Микель Мерино стал игроком "Арсенала" в конце лета 2024 года. Переход из "Реал Сосьедада" обошёлся английскому клубу в 32 млн евро.
В данный момент испанец сыграл 2 игры за "Арсенал" и пока без результативных действий.
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