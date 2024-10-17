Фулхэм объявил о партнерстве с Red Bull

Футбольный клуб "Фулхэм" на своем сайте объявил о новом партнерстве с "Ред Булл" как официальным партнером клуба по энергетическим напиткам.

Сообщается, что "Ред Булл" станет эксклюзивным поставщиком энергетических напитков в дни матчей на "Крейвен Коттедж" и будет иметь присутствие в виде рекламы в соцсетях клуба и на стадионе.

В последнее время "Ред Булл" активно входит в английский футбол. До этого они подписали шесть коммерческих соглашений с английскими клубами, начиная с сезона 2024/25. Среди клубов, являющихся официальными партнерами австрийской компании по производству энергетических напитков есть такие команды: "Вест Хэм", "Кристал Пэлас", "Ньюкасл", "Ноттингем Форест", "Эвертон" и "Лидс" из Чемпионшипа. К этой компании теперь добавляется "Фулхэм".

Также напомним, что недавно Юрген Клопп стал новым глобальным руководителем футбола в системе "Ред Булл".