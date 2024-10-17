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Экс-игрок Арсенала может стать тренером клуба из Чемпионшипа

Англия

Новый опыт для молодого специалиста

Экс-игрок Арсенала может стать тренером клуба из Чемпионшипа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок "Арсенала" Джек Уилшир, который сейчас тренирует молодежную команду "канониров" в возрасте до 18 лет, в ближайшее время может стать тренером клуба из Чемпионшипа.

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Известно, что между Джеком Уилширом и "Норвич Сити" сейчас ведутся переговоры о том, чтобы 32-летний английский специалист стал тренером основной команды "канареек". Клуб уверен, что Уилшир присоединится к команде. Известно, что бывший полузащитник "Арсенала" и сборной Англии в восторге от возможности стать частью тренерского штаба Йоханнеса Гофф Торупа после того, как их тренер Нарсис Пелач ушел, чтобы возглавить "Сток Сити".

Напомним, что Бен Кнаппер, работавший в "Арсенале" до октября 2023 года на должности менеджера по арендам игроков, является спортивным директором "Норвича", именно он помог начать процесс переговоров.

Летом 2023 года "Колорадо Рэпидз" рассматривал Джека Уилшира в качестве нового главного тренера команды.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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