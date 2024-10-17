"Я удивлен". Руни высказался о назначении Тухеля тренером сборной Англии

Главный тренер "Плимут" и бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни высказался о назначении Томаса Тухеля новым главным тренером сборной Англии.

"Я удивлен. Он очень хороший тренер, но я удивлен, что его наняла FA. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что у него будет все хорошо. Я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, Томас сможет справиться со всеми вызовами", - сказал Руни.