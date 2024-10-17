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"Я удивлен". Руни высказался о назначении Тухеля тренером сборной Англии
Уэйн поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Плимут" и бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни высказался о назначении Томаса Тухеля новым главным тренером сборной Англии.
"Я удивлен. Он очень хороший тренер, но я удивлен, что его наняла FA. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что у него будет все хорошо. Я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, Томас сможет справиться со всеми вызовами", - сказал Руни.
Напомним, что Тухель приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января 2025 года.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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