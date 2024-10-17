Хавбек Вест Хэма нарушил молчание и сделал заявление в ответ на расследование FA, связанного со ставками

Бразильский футболист "Вест Хэма" Лукас Пакета выразил возмущение относительно недавних публикаций в СМИ, в которых содержится ложная информация о расследовании Федерации футбола Англии (ФА) относительно возможных нарушений правил ставок.

В своем обращении в социальных сетях Пакета отметил, что некоторые из изложенных в СМИ деталей являются абсолютно неточными и, вероятно, имеют целью навредить его репутации. Футболист также выразил обеспокоенность тем, что утечки информации могут повлиять на объективность расследования.

"Я разочарован и расстроен, прочитав недавние обманчивые и неточные статьи в прессе, опубликованные как в Англии, так и в Бразилии, в которых утверждается, что они раскрыли информацию о моем деле.

Часть этой информации является абсолютно ложной и, похоже, направлена на то, чтобы подорвать мою репутацию. Я также обеспокоен тем, что статьи, очевидно, написаны лицом, близким к делу. Рассмотрение дела FA должно быть конфиденциальным, и оно является чрезвычайно серьезным для меня и моей семьи. Постоянная утечка и публикация неточной информации в прессе ставит под угрозу мои шансы на справедливое судебное разбирательство, поэтому я поручил своим адвокатам написать письмо в FA с просьбой провести тщательное расследование того, как информация об этом деле, даже если она является неточной, попадает в СМИ.

Я продолжаю отрицать выдвинутые против меня обвинения" - сказал игрок.