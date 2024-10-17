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Издание FourFourTwo назвало топ-10 самых быстрых игроков АПЛ в этом сезоне
В рейтинге не нашлось места для Уокера и Адама Траоре
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Издание FourFourTwo обнародовало десятку самых быстрых футболистов английской Премьер-лиги этого сезона. В этом рейтинге довольно много неожиданных сюрпризов.
Удивительно, но ни Кайлу Уокеру, ни Адами Траоре не удалось попасть в десятку самых быстрых игроков Премьер-лиги в сезоне 2024/25.
- 1. Мики ван де Вен, "Тоттенхэм" — 37,1 км/ч
- 2. Карлос Форбс, "Вулверхэмптон" — 36,6 км/ч
- 3. Энтони Эланга, "Ноттингем" — 35,9 км/ч
- 4. Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити" — 35,7 км/ч
- 5. Тимо Вернер, "Тоттенхэм" — 35,7 км/ч
- 6. Габриэль Мартинелли, "Арсенал" — 35,6 км/ч
- 7. Алехандро Гарначо, "Манчестер Юнайтед" — 35,5 км/ч
- 8. Камерон Арчер, "Саутгемптон" — 35,5 км/ч
- 9. Педро Нето, "Челси" — 35,4 км/ч
- 10. Янкуба Минтех, "Брайтон" — 35,4 км/ч
Как ни странно, но Мики ван де Вен является самым быстрым футболистом АПЛ в этом сезоне. Он неоднократно демонстрировал свою невероятную скорость. В частности мы могли наблюдать в этом сезоне эпизод, когда ван де Вен на "Олд Траффорд" начал атаку на ворота "МЮ", а затем отдал голевую передачу на Бреннана Джонсона.
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