Ошибки VAR в Премьер-Лиге уменьшились на 80%

Председатель судейского комитета Премьер-Лиги Говард Уэбб сообщил о значительном улучшении качества судейства в этом сезоне.

По словам Уэбба, количество ошибок судей снизилось на 80% по сравнению с прошлым годом.

Ключевую роль в этом достижении сыграла система видеоассистента арбитра (VAR). По данным независимой комиссии в этом сезоне было зафиксировано лишь две ошибки VAR, тогда как в прошлом году на этот же период их было десять.