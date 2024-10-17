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Ошибки VAR в Премьер-Лиге уменьшились на 80%
Об этом сообщил председатель судейского комитета АПЛ
Председатель судейского комитета Премьер-Лиги Говард Уэбб сообщил о значительном улучшении качества судейства в этом сезоне.
По словам Уэбба, количество ошибок судей снизилось на 80% по сравнению с прошлым годом.
Ключевую роль в этом достижении сыграла система видеоассистента арбитра (VAR). По данным независимой комиссии в этом сезоне было зафиксировано лишь две ошибки VAR, тогда как в прошлом году на этот же период их было десять.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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