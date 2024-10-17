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Ошибки VAR в Премьер-Лиге уменьшились на 80%

Англия
Обновлено

Об этом сообщил председатель судейского комитета АПЛ

Ошибки VAR в Премьер-Лиге уменьшились на 80%

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Председатель судейского комитета Премьер-Лиги Говард Уэбб сообщил о значительном улучшении качества судейства в этом сезоне.

По словам Уэбба, количество ошибок судей снизилось на 80% по сравнению с прошлым годом.

Ключевую роль в этом достижении сыграла система видеоассистента арбитра (VAR). По данным независимой комиссии в этом сезоне было зафиксировано лишь две ошибки VAR, тогда как в прошлом году на этот же период их было десять.

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Английская Премьер-лига Говард Уэбб VAR
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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