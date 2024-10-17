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Анчелотти мог возглавить сборную Англии вместо Тухеля - СМИ

Англия

Почему отказался специалист?

Анчелотти мог возглавить сборную Англии вместо Тухеля - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Футбольная ассоциация Англии официально объявила о назначении Томаса Тухеля на должность главного тренера национальной сборной.

Как сообщает Daily Мail, перед тем, как остановиться на кандидатуре Тухеля, ФА обращалась с предложением к тренеру Карло Анчелотти, который возглавляет мадридский "Реал". Но итальянскому специалисту не подошли условия, которые предложили в Англии. Только после этого федерация отдала предпочтение немцу.

Тухель стал третьим иностранным тренером в истории сборной Англии.

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