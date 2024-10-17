  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Талант Манчестер Юнайтед получил повреждение
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Талант Манчестер Юнайтед получил повреждение

Англия

Майну пропустит несколько матчей

Талант Манчестер Юнайтед получил повреждение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну получил повреждение.

Как стало известно из официального заявления "красных дьяволов", футболист получил мышечную травму. Ожидается, что игрок вернется на поле через несколько недель.

Напомним, Кобби в текущем сезоне сыграл 9 матчей - 644 минуты.

Читайте такжеСтали известны имена 25-ти финалистов престижной награды Golden Boy
По теме
yellow-arrow
"У него есть качества, чтобы стать большой звездой АПЛ", - легенда Челси дал совет Мудрику
yellow-arrow
Анчелотти мог возглавить сборную Англии вместо Тухеля - СМИ
yellow-arrow
Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости