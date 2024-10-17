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Талант Манчестер Юнайтед получил повреждение
Майну пропустит несколько матчей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну получил повреждение.
Как стало известно из официального заявления "красных дьяволов", футболист получил мышечную травму. Ожидается, что игрок вернется на поле через несколько недель.
Напомним, Кобби в текущем сезоне сыграл 9 матчей - 644 минуты.
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