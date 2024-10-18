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МЮ проявляет интерес к форварду Лейпцига
Об этом сообщает Metro
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Благодаря своей игре в "Лейпциге", Беньямин Шешко уже несколько лет привлекает внимание топ-клубов Европы. Чаще всего игрока связывают с "Арсеналом", поскольку Микель Артета является горячим поклонником словенца, однако "канониры" столкнутся с конкуренцией за приобретение игрока.
Сообщается, что "МЮ" проявляет интерес к 21-летнему форварду "быков". Переманить игрока на "Олд Траффорд" будет трудной задачей, поскольку он хочет играть в команде, которая выступает в Лиге чемпионов. Сейчас "красные дьяволы" не только там отсутствуют, но также имеют проблемы в чемпионате, что ставит под сомнение их попадание туда по итогам сезона. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Беньямин Шешко провел 9 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.
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