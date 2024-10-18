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Двое игроков Тоттенхэма после травм вернулись к тренировкам

Англия

Футболисты могут появиться на поле уже в эти выходные

Двое игроков Тоттенхэма после травм вернулись к тренировкам

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "шпор" Сон Хын Мин в матче с "Карабахом" в конце сентября получил повреждение, из-за которого был вынужден пропустить следующие игры своей команды. Ришарлисон в поединке со своим бывшим клубом "Эвертоном" получил травму и выбыл на полтора месяца. Однако, эти проблемы "Тоттенхэма" уже позади.

Как говорится на сайте "шпор", оба нападающие вернулись к полноценным тренировкам накануне противостояния с "молотобойцами". Анге Постекоглу также надеется, что они смогут сыграть в этом матче. Главный тренер сказал: "Сонни и Ричи хорошо поработали и тренировались с группой, что является настоящим позитивом для нас. Сонни всегда был готов к этому международному перерыву, и мы надеемся, что он будет готов к нему, а Ричи хорошо поработал, поэтому, надеемся, что оба будут готовы к выходным".

Добавим, что матч "Тоттенхэм" - "Вест Хэм" состоится 19 октября в 14:30 по киевскому времени на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

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Тоттенхэм (Лондон) Ришарлисон Сон Хын Мин
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Источник:
Тоттенгем
Опубликовал: Александр Гресь
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