  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм и Милан могут осуществить обмен игроками
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм и Милан могут осуществить обмен игроками

Англия

Футболист россонери тогда вернется в Англию

Вест Хэм и Милан могут осуществить обмен игроками

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" этим летом подписал двух центральных полузащитников, а именно Карлоса Солера и Гвидо Родригеса. Эдсон Альварес, который играет за лондонцев с прошлого года, в начале нынешней кампании играет далеко от лучших своих кондиций и Хулен Лопетеги размышляет над тем, чтобы избавиться от мексиканца в клубе.

Как сообщает Football Insider, "Вест Хэм" рассматривает возможность обмена игроками с "Миланом". Лондонцы заинтересованы в услугах Рубена Лофтус-Чика. После перехода из "Челси" в "Милан" в июле 2023 года англичанин впервые в своей карьере демонстрирует стабильный футбол. Кроме того, для 28-летнего полузащитника "россонери" не будет иметь проблем с адаптацией, учитывая его немалый опыт выступлений в Премьер-лиге.

Добавим, что в этом сезоне Эдсон Альварес появлялся на поле семь раз, а Рубен Лофтус-Чик провел за "Милан" восемь поединков.

По теме
yellow-arrow
Ньюкасл хочет приобрести одноклубника Забарного в ближайшее трансферное окно
yellow-arrow
Двое игроков Тоттенхэма после травм вернулись к тренировкам
yellow-arrow
МЮ проявляет интерес к форварду Лейпцига
Рубен Лофтус-Чик Милан Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Эдсон Альварес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости