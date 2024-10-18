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Вест Хэм и Милан могут осуществить обмен игроками
Футболист россонери тогда вернется в Англию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" этим летом подписал двух центральных полузащитников, а именно Карлоса Солера и Гвидо Родригеса. Эдсон Альварес, который играет за лондонцев с прошлого года, в начале нынешней кампании играет далеко от лучших своих кондиций и Хулен Лопетеги размышляет над тем, чтобы избавиться от мексиканца в клубе.
Как сообщает Football Insider, "Вест Хэм" рассматривает возможность обмена игроками с "Миланом". Лондонцы заинтересованы в услугах Рубена Лофтус-Чика. После перехода из "Челси" в "Милан" в июле 2023 года англичанин впервые в своей карьере демонстрирует стабильный футбол. Кроме того, для 28-летнего полузащитника "россонери" не будет иметь проблем с адаптацией, учитывая его немалый опыт выступлений в Премьер-лиге.
Добавим, что в этом сезоне Эдсон Альварес появлялся на поле семь раз, а Рубен Лофтус-Чик провел за "Милан" восемь поединков.
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