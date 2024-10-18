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Ньюкасл хочет приобрести одноклубника Забарного в ближайшее трансферное окно

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Ньюкасл хочет приобрести одноклубника Забарного в ближайшее трансферное окно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Антуан Семеньо стал важным игроком "Борнмута" под руководством Ираолы. Прогресс 24-летнего вингера в составе "вишен" достаточно заметен, поэтому также есть интерес к нему со стороны других клубов.

Сообщается, что "Ньюкасл" готов приобрести правого вингера "Борнмута" зимой. Эдди Хау имеет проблемы на этой позиции и игрок "вишен" мог бы ее решить. Также "сороки" имеют лимиты на расходы, поскольку не хотят нарушать ФФП, поэтому могут приобрести футболиста по цене, которая устроит сам "Ньюкасл". По данным transfermarkt, его стоимость составляет 20 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Антуан Семеньо сыграл 8 матчей, где отметился 3 голами и результативной передачей.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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