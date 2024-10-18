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Вулверхэмптон хочет подписать двух центральных защитников
Оба сейчас находятся без клубов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" имеет ужасный старт сезона, находясь с одним очком на последнем месте. Кроме того, "волки" имеют худшую защиту в чемпионате, пропустив 21 гол в семи матчах. Гари О'Нил хочет усилить оборону, однако он ограничен лишь теми игроками, которые сейчас являются свободными агентами.
По информации Football Insider, "Вулверхэмптон" заинтересован в услугах Джеймса Томкинса и Пола Дамметта. Они с лета находятся без клубов после того, как у них завершились контракты с "Кристал Пэлас" и "Ньюкаслом" соответственно. Их опыт мог бы пригодиться "волкам" в борьбе за выживание, однако на адаптацию им понадобится определенное время, поскольку они достаточно долго находятся без тренировочной и игровой практики.
Добавим, что в прошлом сезоне Джеймс Томкинс пять раз появлялся на поле, тогда как Пол Дамметт провел восемь игр во всех турнирах.
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