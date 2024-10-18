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Эдерсон: Уверен, что у Ман Сити уже есть кандидатура тренера, который заменит Гвардиолу
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон считает, то руководство "горожан" уже нашло преемника для наставника команды Хосепа Гвардиолы.
"Сити" — очень хорошо структурированный клуб, хорошо управляемый, с прекрасными директорами, прекрасным генеральным директором. Уверен, что у клуба уже есть кандидатура следующего тренера... в тот день, когда Пеп решит уйти, они попытаются придерживаться той же линии работы.
Конечно, это была бы большая потеря [если бы Гвардиола ушел]. Мы говорим о лучшем тренере в мире, но я вижу действительно хорошо подготовленный клуб к эпохе после Пепа", - сказал Эдерсон в интервью TNT Sports Brazil.
Действующий контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" действует до конца июня 2025 года.
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