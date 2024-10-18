Эдерсон: Уверен, что у Ман Сити уже есть кандидатура тренера, который заменит Гвардиолу

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон считает, то руководство "горожан" уже нашло преемника для наставника команды Хосепа Гвардиолы.

"Сити" — очень хорошо структурированный клуб, хорошо управляемый, с прекрасными директорами, прекрасным генеральным директором. Уверен, что у клуба уже есть кандидатура следующего тренера... в тот день, когда Пеп решит уйти, они попытаются придерживаться той же линии работы.

Конечно, это была бы большая потеря [если бы Гвардиола ушел]. Мы говорим о лучшем тренере в мире, но я вижу действительно хорошо подготовленный клуб к эпохе после Пепа", - сказал Эдерсон в интервью TNT Sports Brazil.