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Талантливый полузащитник Манчестер Юнайтед пропустит несколько недель из-за травмы

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Неутешительные новости для МЮ

Талантливый полузащитник Манчестер Юнайтед пропустит несколько недель из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Известно, что талантливый полузащитник "Манчестер Юнайтед" 19-летний Кобби Майну пропустит несколько недель из-за травмы, полученной в последнем матче "красных дьяволов" против "Астон Виллы".

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Кобби Майну также не поехал в расположение сборной Англии из-за травмы. В четверг, 17 октября, "МЮ" подтвердил, что полузащитник получил травму. Выпускник академии "Юнайтед", вероятно, пропустит следующие семь игр, включая субботний домашний матч против "Брентфорда".

Также под вопросом на следующую игру "МЮ" Мануэль Угарте, который получил повреждение в последнем матче за сборную Уругвая. Мейсон Маунт и Люк Шоу продолжают свое восстановление. Тайрел Маласия, Гарри Магуайр, Нуссаир Мазрауи и Лени Йоро все еще находятся в лазарете команды.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" занимает 14 строчку в таблице АПЛ. Их следующий матч состоится в субботу, 19 октября, против "Брентфорда" на "Олд Траффорд".

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Источник:
The Times
Опубликовал: Андрей Журба
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