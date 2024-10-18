  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бывший игрок Арсенала может оказаться в клубе из Чемпионшипа
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший игрок Арсенала может оказаться в клубе из Чемпионшипа

Англия

Игрок проходит просмотр в новом клубе

Бывший игрок Арсенала может оказаться в клубе из Чемпионшипа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Арсенала" Фрэнсис Коклен может присоединиться к "Лидс Юнайтед" из Чемпионшипа.

Читайте такжеБывший игрок Вест Хэма и Кристал Пэлас провалил медобследование в Лидсе

Последним клубом для 33-летнего французского полузащитника был "Вильярреал". В одном из матчей Ла Лиги в феврале 2023 года Коклен порвал крестообразные связки. Летом этого года Коклен покинул клуб на правах свободного агента и занялся поиском нового клуба.

Франсис Коклен присоединился к "Арсеналу" в далеком 2008 году. После нескольких удачных аренд в другие клубы Коклен закрепился в составе основной команды, проведя 160 игр за клуб. В январе 2018 года Франсис перешел в "Вильярреала" за 14 миллионов фунтов.

По теме
yellow-arrow
Микель Артета: Томас Тухель один из лучших тренеров в мире
yellow-arrow
Зинченко близок к возвращению после травмы
yellow-arrow
Микель Артета оценил состояние лидеров команды перед игрой с Борнмутом
Арсенал (Лондон) Вильярреал Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости