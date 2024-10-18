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Бывший игрок Арсенала может оказаться в клубе из Чемпионшипа
Игрок проходит просмотр в новом клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Арсенала" Фрэнсис Коклен может присоединиться к "Лидс Юнайтед" из Чемпионшипа.
Последним клубом для 33-летнего французского полузащитника был "Вильярреал". В одном из матчей Ла Лиги в феврале 2023 года Коклен порвал крестообразные связки. Летом этого года Коклен покинул клуб на правах свободного агента и занялся поиском нового клуба.
Франсис Коклен присоединился к "Арсеналу" в далеком 2008 году. После нескольких удачных аренд в другие клубы Коклен закрепился в составе основной команды, проведя 160 игр за клуб. В январе 2018 года Франсис перешел в "Вильярреала" за 14 миллионов фунтов.
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