Эдди Хау подтвердил, что ФА не связывалась с ним по поводу работы в сборной Англии

На пресс-конференции перед матчем с "Брайтоном" тренер "Ньюкасла" заявил, что ФА не контактировала с ним насчет работы в сборной Англии.

На вопрос журналиста о том, разговаривал ли Эдди Гау с представителями ФА относительно своего назначения на пост главного тренера сборной Англии он ответил, отрицая эти слухи: "Нет, со мной никто не связывался".

Также Эдди Гау прокомментировал назначение Томаса Тухеля.

"Меня не волнует то, что со мной никто не говорил. Сборная Англии должна делать то, что они считают нужным. Это длительный процесс, над которым они очень долго работали. Мне нравится моя работа, я сосредоточен здесь".

