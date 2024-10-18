Микель Артета оценил состояние лидеров команды перед игрой с Борнмутом

На сегодняшней пресс-конференции Микель Артета оценил состояние лидеров своей команды перед важной игрой с "Борнмутом" в АПЛ.

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"У Букайо Сака не серьезная травма. Он действительно хорошо восстанавливается после повреждения. Мы искренне надеемся, что он сможет сыграть в следующем матче. Сегодня днем у нас еще одна тренировка".

"Я думаю, что следующая неделя будет решающей для Мартина Эдегора, чтобы мы смогли оценить его состояние и понять, насколько он близок к своему возвращению на поле", — сказал Артета о капитане команды.

Также Артета отметил, что Кай Гаверц, который не поехал в расположение сборной Германии во время октябрьской паузы на матчи сборных, уже тренировался вместе с командой и сможет принять участие в матче.

На данный момент "Арсенал" находится на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 17 очками после семи туров. Их следующий матч состоится в эту субботу, 19 октября.