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Микель Артета: Томас Тухель один из лучших тренеров в мире

Англия

Тренер Арсенала в восторге от немецкого специалиста

Микель Артета: Томас Тухель один из лучших тренеров в мире

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился собственным мнением о назначении Томаса Тухеля на должность главного тренера сборной Англии.

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Артета считает, что игроки "Арсенала", которые выступают за сборную Англии, могут многому научиться под его руководством.

"Игроки под его руководством получают много опыта, новых знаний. Я считаю, что он, без сомнения, один из лучших тренеров в мире. Я восхищаюсь им".

"Он очень опытный специалист, который умеет правильно настроить его команду. Я уже разговаривал с несколькими игроками, я видел на их лицах улыбку, что всегда является хорошим знаком", — добавил Артета.

Напомним, что Томас Тухель приступит к работе со сборной Англии с 1 января 2025 года. Соглашение с немецким специалистом рассчитано до июля 2026 года.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Томас Тухель
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Источник:
Сайт Арсенала
Опубликовал: Андрей Журба
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