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Микель Артета: Томас Тухель один из лучших тренеров в мире
Тренер Арсенала в восторге от немецкого специалиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился собственным мнением о назначении Томаса Тухеля на должность главного тренера сборной Англии.
Артета считает, что игроки "Арсенала", которые выступают за сборную Англии, могут многому научиться под его руководством.
"Игроки под его руководством получают много опыта, новых знаний. Я считаю, что он, без сомнения, один из лучших тренеров в мире. Я восхищаюсь им".
"Он очень опытный специалист, который умеет правильно настроить его команду. Я уже разговаривал с несколькими игроками, я видел на их лицах улыбку, что всегда является хорошим знаком", — добавил Артета.
Напомним, что Томас Тухель приступит к работе со сборной Англии с 1 января 2025 года. Соглашение с немецким специалистом рассчитано до июля 2026 года.
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