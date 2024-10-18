Защитник Ньюкасла выбыл на несколько недель

На сегодняшней пресс-конференции Эдди Хау сообщил, что Киран Триппьер получил повреждение.

"У Кирана возникла проблема с подколенным сухожилием. Вероятно, что это не слишком серьезно, но он будет вне игры в течение нескольких недель", — сказал тренер "Ньюкасла".

Также во время пресс-конференции Эдди Хау подтвердил, что ФА не связывалась с ним касательно работы в сборной Англии.

В этом сезоне 34-летний Киран Триппьер провел 5 игр за "Ньюкасл" в АПЛ, голевыми действиями не отличался.