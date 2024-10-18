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Защитник Ньюкасла выбыл на несколько недель

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Игрок получил повреждение

Защитник Ньюкасла выбыл на несколько недель

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На сегодняшней пресс-конференции Эдди Хау сообщил, что Киран Триппьер получил повреждение.

"У Кирана возникла проблема с подколенным сухожилием. Вероятно, что это не слишком серьезно, но он будет вне игры в течение нескольких недель", — сказал тренер "Ньюкасла".

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Также во время пресс-конференции Эдди Хау подтвердил, что ФА не связывалась с ним касательно работы в сборной Англии.

В этом сезоне 34-летний Киран Триппьер провел 5 игр за "Ньюкасл" в АПЛ, голевыми действиями не отличался.

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Ньюкасл Киран Триппьер
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Источник:
Newcastle United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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