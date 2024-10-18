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Ньюкасл активирует опцию продления контракта со своим основным защитником

Англия

Игрок остается в команде еще на один год

Ньюкасл активирует опцию продления контракта со своим основным защитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ньюкасл" активирует опцию продления контракта с 32-летним защитником Дэном Берном. Игрок еще на один год останется в Тайнсайде, то есть до 2026 года.

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В октябре 2023 года Дэн Берн подписал контракт с "Ньюкаслом" до июня 2025 года, в соглашении была опция продления по крайней мере еще на один сезон, которой "сороки" и воспользовались.

После того, как в январе 2022 года Берн присоединился к клубу своего детства из "Брайтона" за 13 миллионов фунтов стерлингов, он стал неизменным игроком основы в команде Эдди Хау.

Берн провел 112 матчей за "Ньюкасл" и является лидером команды, в качестве вице-капитана клуба. В эту субботу, 19 октября, он сыграет против своей бывшей команды на "Сент-Джеймс Парк" в АПЛ.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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