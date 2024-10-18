Чемпион мира 2014 года может присоединиться к клубу из Чемпионшипа

Кристоф Крамер десять лет провел в менхенгладбахской "Боруссии", а этим летом стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Чемпион мира 2014 года в дальнейшем находится в поиске клуба и, похоже, что он может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Сообщается, что немецкий полузащитник может присоединиться к "Лидсу", который играет в Чемпионшипе. Даниэль Фарке нуждается в игроке на этой позиции, поскольку Итан Ампаду и Илья Груев получили травмы колен и выбыли до конца года. Сейчас Кристоф Крамер тренируется в составе "Лидса", но немецкий тренер еще не принял окончательного решения о подписании 33-летнего футболиста.

Добавим, что экс-полузащитник "Боруссии" по итогам предыдущей кампании провел лишь 16 матчей во всех турнирах.