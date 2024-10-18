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Чемпион мира 2014 года может присоединиться к клубу из Чемпионшипа

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Чемпион мира 2014 года может присоединиться к клубу из Чемпионшипа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кристоф Крамер десять лет провел в менхенгладбахской "Боруссии", а этим летом стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Чемпион мира 2014 года в дальнейшем находится в поиске клуба и, похоже, что он может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Сообщается, что немецкий полузащитник может присоединиться к "Лидсу", который играет в Чемпионшипе. Даниэль Фарке нуждается в игроке на этой позиции, поскольку Итан Ампаду и Илья Груев получили травмы колен и выбыли до конца года. Сейчас Кристоф Крамер тренируется в составе "Лидса", но немецкий тренер еще не принял окончательного решения о подписании 33-летнего футболиста.

Добавим, что экс-полузащитник "Боруссии" по итогам предыдущей кампании провел лишь 16 матчей во всех турнирах.

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Кристоф Крамер Лидс Юнайтед
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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