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Энцо Мареска подтвердил, что капитан Челси доступен на игру с Ливерпулем
Защитник может выйти на поле уже в это воскресенье
Getty Images / Global Images Ukraine
На сегодняшней пресс-конференции Энцо Мареска подтвердил, что капитан "Челси" Рис Джеймс доступен на матч против "Ливерпуля", который состоится в воскресенье, 20 октября.
"Рис, вероятно, не сможет сейчас играть дважды в неделю. Это сложно, когда ты был травмирован в течение длительного времени. Но самое важное то, что он наконец-то восстановился после повреждения".
У "синих" на матч против "Ливерпуля" доступны все игроки, кроме дисквалифицированных Марка Кукурельи и Уэсли Фофана.
"Это не является проблемой. Я очень доволен составом, всеми игроками. Мы стараемся контролировать их игровое время, нам есть кем заменить дисквалифицированных игроков", — сказал итальянский специалист.
Напомним, что 24-летний англичанин еще не сыграл ни одного матча в этом сезоне из-за травмы, полученной во время предсезонной подготовки.
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